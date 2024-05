A Forlimpopoli l'alluvione raccontata al cinema con il docufilm “Anime nel fango”

Lunedì 13 maggio, alle 21.00, il Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita la proiezione del docufilm “Anime nel fango” tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Giacomoni.

Entrambe le opere non intendono porre in evidenza i fatti drammatici di quei giorni tremendi, ampiamente noti, quanto invece testimoniare la solidarietà, la perseveranza e la capacità di guardare oltre la tragedia per ricominciare e ricostruire un domani il più possibile vicino a ciò che “era prima”. Un senso di positività e di speranza che hanno dimostrato sia le vittime dell’alluvione, sia tutte le migliaia di persone giunte da ogni parte d’Italia per aiutare, chi spalando fango, chi offrendo un sorriso, tutti accomunati dalle note di “Romagna mia”.

Il ricavato netto della serata, con ingresso a offerta libera, entrerà interamente nella raccolta fondi del Progetto di beneficenza “Anime nel fango” nato per raccogliere fondi utilizzati per aiutare le vittime dell’alluvione che ha colpito la Romagna il 16 maggio scorso.