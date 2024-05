A Forlimpopoli la rassegna “Educazione e marginalità” si chiude con un doppio appuntamento

Questa settimana doppio appuntamento con la rassegna "Educazione e marginalità - Cinemaggio", promossa dalla Cooperativa sociale Lamberto Valli in collaborazione con Ugo aula studio e con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

Mercoledì 29 maggio alle ore 21, sul palcoscenico del teatro Verdi di Forlimpopoli l’Associazione Noi Giovani Aps propone lo spettacolo teatrale "Alla fine del viale", che racconta la storia di Aldo e Lanfranco, due internati del manicomio dell’Osservanza nel 1978. Con la legge Basaglia sembra che le loro vite siano destinate a cambiare, ma il tempo passa e il mondo continua ad essere per loro sconosciuto.

Il 30 maggio, sempre alle ore 21 al Verdi, la rassegna si chiude con il film “Acqua e anice”, opera prima del regista Corrado Ceron e interpretato nel ruolo di protgonista da Stefania Sandrelli; nel cast anche Paolo Rossi. Si tratta di un "road movie da balera", girato anche in Emilia – Romagna, che racconta la storia di Olimpia, una leggenda del liscio che a 70 anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra: stavolta, però, non si tratta di partire in tournée, ma di intraprendere un viaggio dalle persone che l'hanno amata e nei luoghi che l'hanno resa una star. Con lei, una giovane donna, Maria, timida e impacciata, appena ingaggiata per farle da autista...