A Forlimpopoli la rassegna “Pagine a km 0” si chiude con Nadia Giberti e il suo “Una vita di racconti”

Venerdì 3 maggio alle ore 17.30, nei locali della Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli si terrà l’ultimo appuntamento di Pagine a Km0, il ciclo di incontri dedicato ad autori e libri dalla Romagna. Ospite della giornata sarà la scrittrice Nadia Giberti che parlerà del suo “Una vita di racconti” (Protos, 2023).

Le storie raccontate da Nadia Giberti in questa raccolta di racconti sono legate dalla precisione delle descrizioni e da un fil rouge tematico: il rapporto difficile con il mondo, una sorta di frattura tra i protagonisti e la società; frattura difficile da risanare. Raggruppate in capitoli chiamati con nomi di colori, sulle storie aleggia sempre un dolore che può pulsare vivido, attenuarsi fino a divenire un "semplice" imprevisto o prendere anche forme crudeli e brutali. Può anche concedersi una pausa e lasciare spazio al mistero o al senso di rivincita, in pagine che trasmettono al lettore la predilezione per la letteratura gialla e noir della scrittrice, già manifestata nei romanzi precedenti come La baracchina (2018), Le amiche (2020), Nel canale (2021).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Informazioni: 0543 749271, https://www.facebook.com/events/949432043302570/