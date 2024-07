A Forlimpopoli musica e creatività nel nuovo appuntamento con le “Sere fuori”

Le Sere Fuori di Forlimpopoli proseguono all’insegna della musica e della creatività: il programma di giovedì mette in cartellone dj set e concertini, visite guidate, letture animate e attività nella Mattoncinoteca. Sul fronte musicale, i primi dj set prenderanno il via alle ore 19 in via Costa (Beer Street Dj Set) e piazza Trieste (Luna Sopra dj set). Alle 20 si comincia con la musica dal vivo in piazza Pompilio, con il Live Ivan Blues, mentre alle 21 in via Costa si terrà il il concerto cumbia dei Los Matabichos. Alle 22 scatta la musica anche nel fossato della Rocca con il concerto degli Etilisti Noti.

Ma la serata tiene in serbo altri appuntamenti. Dalle 20.30 alle 23 sarà aperta la Mattoncinoteca dove bambini e grandi potranno scatenare la loro fantasia con i variopinti mattoncini. Alle 21, invece, presso la libreria Mondadori di piazzale Paolucci sono in programma letture animate a cura di Laura e Gianni Giunchi. Infine alle ore 21 si terrà la visita dei camminamenti della Rocca con una guida d’eccezione: Battistina Savelli, dama rinascimentale e signora di Forlimpopoli. L’iniziativa è organizzata dal Mafi. Costo 5 euro.