A Forlimpopoli nuovo appuntamento con “Pagine a Km0": l’esperto di agroecologia Andrea Fantini presenta “Un autunno caldo”

Si parlerà di cambiamento climatico (e non solo) nel nuovo incontro della rassegna “Pagine a Km0”, in programma venerdì 19 aprile, alle ore 18,30, nella Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Nel corso dell’incontro, infatti, sarà presentato alla presenza dell’autore il libro “Un autunno caldo” (Codice Edizioni) di Andrea Fantini, ricercatore del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna.

Intrecciando storia dell’ambiente e dell’energia, ecologia ed economia politica, “Un autunno caldo” ricostruisce l’enorme impatto dell’uomo sul pianeta Terra e ne analizza le conseguenze. Giungendo a una conclusione tanto semplice quanto radicale: più che scommettere su qualche miracolo tecnologico, per superare la crisi attuale è necessario trasformare il sistema che l’ha prodotta.

Specializzato in agroecologia, economia ecologica e politiche agroambientali, Andrea Fantini ha lavorato come ricercatore anche in Spagna e America Latina. Si occupa di ricerca in ambito socioambientale e di comunicazione scientifica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La rassegna “Pagine a Km0” è organizzata dalla Biblioteca Pellegrino Artusi insieme al Comune di Forlimpopoli e a Casa Artusi.