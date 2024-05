A Forlimpopoli si apre la 25esima edizione della rassegna cinematografica “Educazione e marginalità”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Arriva alla 25ª edizione la rassegna cinematografica "Educazione e marginalità - Cinemaggio", promossa dalla Cooperativa sociale Lamberto Valli in collaborazione con Ugo aula studio e con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Cinque gli appuntamenti in programma: si comincia giovedì 9 maggio, alle ore 20,45 al Teatro Verdi di Forlimpopoli, con la proiezione di “Corpo a Corpo”, che racconta la parabola sportiva, e non solo, dell’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani.

Giovedì 16 maggio sarà la volta di “La timidezza delle chiome” diretto da Valentina Bertan, storia di due gemelli che a vent’anni si trovano a fare i conti con il loro smisurato bisogno di amore e di sesso e la loro disabilità intellettiva.

Il 23 maggio sarà proiettata la delicata pellicola “I limoni d’inverno”, con Christian De Sica e Teresa Saponangelo.

Il 29 maggio andrà in scena lo spettacolo teatrale "Alla fine del viale", e il 30 maggio la rassegna si conclude con la proiezione di "Music", film pieno di musica ed emozioni, scritto e diretto da Sia, che ha come protagonista una ragazza autistica.

Come sottolineano gli organizzatori, per il venticinquennale della rassegna sono state accuratamente selezionate pellicole e rappresentazioni uniche, con la possibilità, al termine della visione, di incontrare registi, approfondire e partecipare a riflessioni interattive.