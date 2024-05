A Forlimpopoli si parla di Unione Europea con il professor Achille Conti

“E tu sei pronto per conoscere l’Unione Europea?” è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà mercoledì 8 maggio, alle ore 18,30 nei locali dell’ex Asilo Rosetti (via Mazzini 2) per iniziativa di UGO - Unione Giovani Organizzati ed Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese.

Relatore il professor Achille Conti, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, con cui si parlerà di storia, analisi e spiegazione pratica dei compiti e del funzionamento dell’Unione Europea.

I giovani e tutta la cittadinanza sono invitati a partecipare.