A Forlimpopoli si ricorda lo scrittore, commediografo e romanziere Aldo Cappelli

Giovedì 13 ottobre alle 20,45 la sede dell’Auser di Forlimpopoli ospita la serata in ricordo di Aldo Cappelli , biografia, lettura poesie e racconti dello scrittore forlimpopolese, nel ventennale della scomparsa. L'evento è organizzato da Auser, in collaborazione con Ass. “Istituto Friedrich Schürr aps” e con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, a cura di Paolo Zanoli, Radames Garoia e Nivalda Raffoni. Al termine, un momento conviviale.

Aldo Cappelli ( Forlimpopoli, 1940 - 2002) scrittore, commediografo e romanziere. Diplomato all'Istituto Magistrale di Forlimpopoli, ha svolto, nel tempo lasciatogli libero dalla sua professione di maestro elementare, un'intensa attività letteraria. È stato il più originale autore di teatro dialettale romagnolo negli anni settanta, con una decina di commedie che ne hanno fatto per due anni, l’autore più rappresentato della Romagna. I suoi testi vanno dalla comicità pura (La fameja instarghida, Augh e stargon indien, Robi da met, Al tre verité) alla satira politica (Scatuleti e tajadeli, I curcuion) al dramma a sfondo storico (A caval de front, E nom) sperimentando anche generi inconsueti come il dramma allegorico (La fen de mond) o la storia d'Italia in forma di cabaret (Storia ad nuitar). Coi suoi romanzi editi ed inediti ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali.

Nei suoi ultimi anni di vita, ha pubblicato una trilogia di romanzi, frutto di vent'anni di lavoro, sulla storia della Romagna negli ultimi tre secoli (Ottocento romagnolo, 1996, Novecento romagnolo 2001, Settecento romagnolo, postumo 2004) e un'altra trilogia, incompiuta, ispirata ad episodi di violenza politica realmente accaduti nella Forlimpopoli dei primi anni venti (L'ultimo giorno del fattore Graziani, 1994, sull'assassinio del nonno materno dell'autore, Il giorno che bruciò Forlimpopoli postumo 2002). Alle opere citate vanno aggiunti numerosi romanzi di fantapolitica e per ragazzi, rimasti inediti, numerosi racconti, poesie e testi teatrali in dialetto romagnolo ed in lingua.