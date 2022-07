A Forlimpopoli tornano le “Sere fuori”: mercatini, aperture straordinarie, musica live con Emisurela, Molleggiati ed Equ

I giovedì di luglio a Forlimpopoli diventano “Sere Fuori” e si animano con mercatini, spettacoli, aperture straordinarie. Il primo appuntamento è per giovedì 14 luglio. Molte le proposte della serata. Dalle ore 19 alle ore 23 piazza Garibaldi ospiterà il mercatino di antiquariato, modernariato e riciclo (per info 0541.827254 – www.promo-d.com).

Dalle ore 18 alle 21, invece, apertura serale straordinaria del Maf - Museo Archeologico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli: si potrà visitare la sua ricca esposizione permanente, ma anche ammirare la bella mostra “Frammenti” dell’artista Luca Freschi, allestita all’interno del museo fino al 6 agosto. Costo del biglietto: intero € 4,00 – ridotto € 2,00.

Alle 20 sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita di Casa Artusi, per andare alla scoperta delle sue molte ‘chicche’: la Biblioteca gastronomica, lo studio e dell’archivio della corrispondenza personale di Pellegrino Artusi, la chiesa dei Servi, la scuola di cucina, le mostre allestite in occasione della Festa Artusiana e ancora visitabili. E al termine, volendo, si potrà fare un po’ di shopping alla Bottega di Casa Artusi.

Tre i momenti musicali in programma durante la serata. Dalle 19 in piazza Pompilio si esibiranno le Emisurela, vale a dire le giovani sorelle faentine Anna e Angela De Leo, con un repertorio folk che spazia dai valzer di Secondo Casadei alle Mazurke francesi, dal Tango argentino di Astor Piazzolla alle Danze ungheresi di Brahms. Dalle ore 20.30, in via Costa (angolo via Sendi) andrà in scena il concerto il duo dei Molleggiati, ‘mini tribute – band’ che rende omaggio ad Adriano Celentano. Infine, alle ore 22, nel fossato della Rocca, riflettori puntati sul live degli Equ, band di punta del panorama musicale romagnolo.