A Forlimpopoli tornano le “Sere fuori”: nei giovedì di luglio spettacoli, dj set, concerti

I giovedì di luglio a Forlimpopoli diventano “Sere fuori” e si animano con spettacoli, concertini, dj set, visite guidate e altro ancora. Si comincia giovedì 4 luglio. In apertura di serata uno speciale doppio appuntamento con “Forlimpopoli Noir”, originale spettacolo itinerante che unisce l’arte teatrale alla struttura delle visite guidate. Organizzato da Gli Incauti Teatro in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, è interpretato dagli attori Federica Castellini e Simone Faloppa, la regia è a cura dell’attore e regista forlimpopolese Simone Toni (foto).

Due investigatori privati devono ricostruire la storia di Forlimpopoli, riscoprendo fatti di cronaca, intrighi di potere e delitti. Saranno rievocati momenti fondamentali come la prima distruzione della città da parte del Re longobardo Grimoaldo, la seconda distruzione da parte del Cardinale Egidio Albornoz, il presunto avvelenamento di Barbara Manfredi da parte del marito Pino III Ordelaffi, l’assalto al Teatro del Passatore, la conseguente partenza di Pellegrino Artusi e la storia del capitano di ventura Brunoro II Zampeschi.

Gli itinerari durano una cinquantina di minuti, con inizio alle ore 19,00 (primo gruppo) e alle ore 20,30 (secondo gruppo). Per ogni gruppo è previsto un numero massimo di 25 partecipanti.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti: tel. 0543 749234, cel. 337 1180314, mail promozione@comune.forlimpopoli.fc.it Punto di ritrovo in Piazza Fratti 15 minuti prima dell’inizio degli itinerari. In caso di pioggia l’itinerario si svolgerà all’interno della Rocca.

Vari i momenti musicali in programma. Dalle ore 19, in piazza Trieste è previsto il Luna Sopra dj set, mentre alle 21 in piazza Garibaldi è di scena il concerto dei Flambeh live Nailis. Dalle 21 animazione anche in via Costa, con la presenza di artisti di strada; sarà possibile anche visitare l’esposizione allestita nella galleria “A casa di Paola”. Alle 22 scatta la musica anche nel fossato della Rocca con il concerto Bevitori Longevi Live Antipop.

Si segnala, inoltre, che a partire da giovedì 4 luglio, alle ore 21 e alle ore 22, iniziano le visite guidate ai camminamenti della Rocca di Forlimpopoli organizzate dal Mafi. Ad accompagnare i visitatori una guida d’eccezione: Battistina Savelli, dama rinascimentale e signora di Forlimpopoli. Costo 5 euro.