A Fratta Terme di scena il mito dei Beatles per i Pomeriggi del Bicchiere con lo spettacolo dei Miscellanea Beat

Spazio allo spettacolo domenica 5 febbraio dalle ore 15,30 per il quarto appuntamento de I Pomeriggi del Bicchiere, la rassegna promossa dal Comune di Bertinoro insieme alla locale Scuola Musicale Dante Alighieri, che ancora una volta appare sul palcoscenico del Grand Hotel Terme della Fratta, ormai sede abituale per un buon numero di Pomeriggi.

Protagonisti fra canzoni, letture e disegni Massimo Marches e Gionata Costa che presentano “Miscellanea Beat - Within The Beatles” il primo lavoro del Duo romagnolo che è stato tratto dall’album omonimo e fa rivivere il mito inossidabile dei quattro “scarafaggi” di Liverpool. Lo spettacolo regala un sound del tutto personale e una performance live di grande impatto grazie anche al contributo sul palco di Giuseppe Righini (voce recitante) e Massimo Modula (Visual) che si esibiscono insieme ai Miscellanea Beat. Nato nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa (violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo) e Massimo Marches (chitarrista e cantautore riminese) il Duo si esibisce in molteplici contesti, grazie anche al line-up essenziale e alla scelta di un repertorio sicuramente di facile ascolto, ma mai scontato.

Completerà il Pomeriggio un momento degustativo d’eccezione con l'azienda agricola La Via del Colle che dalla semina al confezionamento segue tutte le fasi di produzione dei propri prodotti, nel rispetto del carattere di artigianalità proprio di una piccola realtà a gestione famigliare, e con la cantina Bissoni che attraverso un paziente lavoro in vigna, rispettando la natura e i suoi cicli produce vini al top mettendo in ogni bottiglia passione e amore. Entrambe le aziende producono esclusivamente a regime biologico certificato e nel pieno rispetto del territorio e dell’ecosistema in cui operano.