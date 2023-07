A Fratta Terme l'epopea dei Malatesta raccontata da Pierluigi Moressa

Proseguono gli appuntamenti culturali estivi dell'Accademia dei Benigni: giovedì 20 luglio a partire dalle 20:30 nella cornice della rinnovata piazza Colitto a Fratta Terme lo psichiatra e ricercatore forlivese Pierluigi Moressa presenterà il suo ultimo volume, "I Malatesta. Filosofia, sentimento e guerra nella storia di una dinastia" (Diarkos, 2023): un'avvincente ricostruzione della secolare epopea della famiglia romagnola, tra azioni guerriere, tradimenti, intrighi, imprese culturali.



Al termine della serata, introdotta da Alessandro Merci, brindisi offerto a tutti i partecipanti; l'evento, a ingresso libero, è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Fratta Terme e gode del patrocinio del Comune di Bertinoro.





Gallery

Dai domini estesi fra la Romagna e le Marche, dalle rocche di collina e di pianura, dalla biblioteca cesenate e dal tempio riminese, il segno impresso dalla famiglia Malatesta sui propri territori è documentato non solo delle epoche della storia, ma anche dal lascito dello spirito. Singolare fu, infatti, la commistione tra la forza delle armi e l'elevazione del pensiero che permeò gli atti di questa casata. Tracciarne la vicenda, che va dagli echi ferrigni del Medioevo agli ultimi splendori del Rinascimento, significa illustrare un segmento della storia italiana e dar conto degli sviluppi del potere come un atto politico e insieme estetico, tra desideri di espansione, perigliose alleanze e atti esecrabili. In questo affresco di filosofia e guerra, ampio spazio è dato alle vicende d'amore e di morte della casata. I profili di Francesca "da Rimini" e di Parisina Malatesta ispirarono poeti, romanzieri e musicisti e lasciano ancora echi di nostalgia in chi al potere della morale e della ragion di Stato sa dar valore alla potenza dei sentimenti.