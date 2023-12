A Galeata arriva il "Gin Fest", tra atmosfere natalizie e degustazioni

Sabato 16 dicembre arriva a Galeata il Gin Fest, un format nuovo ideato per unire i tre paesi vicini dell'alta vallata del Bidente: Galeata, Santa Sofia e Civitella. L'evento, che avrà inizio alle 17.00 per proseguire fino alla mezzanotte, si terrà in Piazza Gramsci dove, lo scorso 8 dicembre, sono state inaugurate una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico e tre casette in legno, installate al fine di ospitare gli esercenti del territorio fino al 7 gennaio.

Protagonisti della serata saranno tre gin prodotti nei tre comuni limitrofi: Gin Falterona di produzione galeatese, distillato con ginepro selvatico del Monte Falterona, Gin Cabala, un prodotto artigianale nato a Santa Sofia, e Gin Hoppipolla, dalle note floreali e agrumate, prodotto dal birricifio Mazapegul. In occasione dell'iniziativa ad ognuno dei produttori verrà affidata una casetta, permettendo ai partecipanti di degustare un buon drink accompagnato dai piatti caldi del menù montanaro proposto dallo stand gastronomico della Pro loco di Galeata. Tre saranno poi i dj set, che insieme a bracieri e dress code, aiuteranno a tenere caldi gli animi in una Piazza Gramsci a tema "Après ski", tipico ambiente sciistico in cui sfoggiare il proprio abbigliamento pesante nell'immaginario di una giornata appena trascorsa sulla neve.