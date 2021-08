A Galeata Elio Germano diventa Antonio Ligabue nel film "Volevo nascondermi"

non indicato

Dal 04/08/2021 al 04/08/2021

Mercoledì 4 agosto, all'Arena di Galeata, sarà proiettato il film "Volevo nascondermi". Regia di Giorgio Diritti con Elio Germano,Denis Campitelli, Duilio Pizzocchi Italia, 2020

La solitudine, l'emarginazione, il grande fiume, l'amore per gli animali e per i bambini; l'esplosione del colore, il riscatto di un uomo attraverso l'arte. La storia del pittore Antonio Ligabue, ma non solo Elio Germano "diventa" Antonio Ligabue.

Prezzo intero, € 6, prezzo Ridotto: € 5

Info e Prenotazioni: 338.3169741 giancarlodini@gmail.com

