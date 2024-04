A Galeata mercato e stand gastronomici per la Sagra dello stridolo

Domenica torna a Galeata la Sagra dello stridolo: nel centro storico del paese mercato ambulante, mentre all’area feste, dalle 12.00, piatti della tradizione romagnola a base di stridolo. La manifestazione è dedicata all' erba di campo che utilizza in diverse preparazioni, come ad esmpio il 'sugo' tipicamente romagnolo con le tagliatelle, che insieme ai tortelli e a secondi di carne saranno preparati dalle cuoche dello stand gastronomico, in piazza Antonio Gramsci.

Saranno coinvolti anche i ristoranti e i bar che proporranno piatti e aperitivi a base di stridoli. Per informazioni e prenotazioni: Pro loco 331 4062300 e Ciro 331 7158142