A Galeata si celebra S. Ellero: all'abbazia concerto di Nyckelharpa Resonance

In occasione delle Celebrazioni della Festa di S. Ellero che si svolgono durante tutto il mese di maggio, il Comune di Galeata in collaborazione con la Parrocchia ha organizzato presso la chiesa abbaziale di S. Ellero un concerto di musica classica domenica 12 maggio, alle ore 17.00, all'interno del progetto Nyckelharpa Resonance

Il progetto musicale Nyckelharpa Resonance prende vita nel 2016 grazie all’incontro di musicisti accomunati da una comune passione per la nyckelharpa, conosciuta anche come viola d’amore a chiavi. All’intenzione iniziale di fondere le potenzialità di un ensemble d'archi, una delle formazioni strumentali che offre maggiori possibilità espressive con il fascino ed i colori della nyckelharpa, si è presto affiancato il desiderio di arricchire le nostre sonorità inserendo altri strumenti. E’ stata una evoluzione naturale essendo tutti polistrumentisti con molteplici culture musicali alle nostre spalle. Percussioni, ghironda, cornamusa, oud e voce hanno così trovato spazio nei nostri repertori. La nostra musica si sviluppa in diverse espressioni che partono dalla musica antica, toccano il repertorio tradizionale europeo e arrivano fino alla musica popolare contemporanea. Il nostro Ensemble fa parte dell’Associazione Culturale MIRALH dedicata allo studio e alla divulgazione della musica antica e tradizionale.

I musicisto che realizeranno il concerto sono Paolo Cereda (Viola d'amore a chiavi, ghironda, symphonia), Riccardo Dossi (Viola d'amore a chiavi, oud, liuto, percussioni, canto), Giulia Colombo (Viola d'amore a chiavi, arpa, canto), Marco Suppo (Nyckelcello, viella a chiavi, cornamusa, canto), Roberto Gardelli (Viola d'amore a chiavi, percussioni, canto).