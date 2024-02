A “I pomeriggi del bicchiere” arriva Denis Campitelli con “Purbiòn di Romagna”

Tutto esaurito in poche ore per lo spettacolo "Purbión di Romagna", che l’attore e autore cesenate Denis Campitelli porterà in scena domenica 25 febbraio (ore 15.30) al teatro Novelli di Bertinoro, nell’ambito della rassegna “I pomeriggi del bicchiere”. Il testo mette insieme poesie, monologhi e aneddoti in dialetto romagnolo, rassicurante lingua di casa, che aiuta a ritrovare la strada nella nebbia – il ‘purbiòn’ – che avvolge da sempre l’uomo.

Campitelli si è formato frequentando i corsi dell’attore e regista Franco Mescolini. Negli anni successivi ha approfondito i canoni della maschera della commedia dell’arte e si è avvicinato all’arte del teatro di strada con il Teatro Due Mondi, con il quale collabora tuttora. Al suo attivo la partecipazione a film come "Brado" (regia Kim Rossi Stuart), "Volevo Nascondermi", (regia Giorgio Diritti e Orso d’Argento a Elio Germano come miglior attore al 70° Festival di Berlino / 2020) e "Loro 1" (regia Paolo Sorrentino).

Il pomeriggio si concluderà con un assaggio dei prodotti de il Caseificio Mambelli e i vini della cantina Villa Trentola.