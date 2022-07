A Ladino il concerto del Trio Iftode dedicato a Ferrer Rossi

Mercoledì 6 luglio, alle ore 21.00, nell'area adiacente alla Chiesa di Ladino, via Ladino 4, Forlì, si terrà la prima manifestazione serale del ciclo di appuntamenti organizzati dalla locale Parrocchia in collaborazione con l'Associazione di Quartiere Vecchiazzano, Ladino, Massa. Nell'occasione sarà protagonista il Trio Iftode che nel corso del concerto darà ampio spazio all'esecuzione di brani composti da Franco Rossi, detto “Ferrer” (Cesenatico 1910 - 1986); ancora oggi considerato uno dei massimi violinisti romagnoli. Rossi è stato anche un compositore prolifico di ballabili romagnoli di successo, come il “Valzer dell’usignolo”, assolo di grande virtuosismo per violino, unico nel suo genere. La serata sarà condotta da Gabriele Zelli che racconterà aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli.

La successiva serata di mercoledì 13 luglio vedrà la partecipazione del Lympia Trio, che proporrà racconti e suoni da antiche terre con arpa, flauto e violino. Per il 20 luglio sarà in programma l'esibizione del duo Daniela e Leonardo Vallicelli, mentre il mercoledì successivo (27/7) sarà la volta della musica irlandese con gli Etilisti Noti. La rassegna terminerà il 3 agosto con il raduno delle auto e moto d'epoca dei soci dell'Associazione C.R.A.M.E. e a seguire uno spettacolo di cabaret. La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera e non occorre prenotare. Per informazioni 3421284280; associazionesagrevecchiazzano@vodafone.it.