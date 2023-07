A Meldola Festa nell’Aia, all’insegna della vita contadina di un secolo fa

Prezzo non disponibile

Anche quest’anno non può mancare il consueto appuntamento agreste. Una festa, motivo di convivio, giochi e spensieratezza, che amministrazione meldolese e GENM organizzano in data 22 luglio, presso l’Azienda Biologica locale La Casaccia.

"Appuntamento immancabile - tengono a precisare Luciano Ravaglioli, presidente del GENM e Simona Zuccherelli, assessora al Turismo - per chi ama immergersi nelle atmosfere semplici e autentiche della campagna romagnola". "La festa - prosegue il sindaco Roberto Cavallucci - sarà animata da canti, balli, e giochi di una volta, come il tiro alla fune, ruba bandiera, segare il tronco secco, marafone e briscole". La serata si svolgerà a partire dalle 20,30 circa presso l’azienda contadina che allestirà, per l’occasione, un banchetto di prodotti tipici della tradizione, Sangiovese e ciambella.

Si suggerisce l’abbigliamento contadino: quello più bello - a fine serata - sarà premiato. Info e prenotazioni ai numeri 338.7492760 e 0543.499452.