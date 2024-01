A Meldola il libro “La léngva” di Maurizio Benvenuti: un tuffo nel dialetto romagnolo

Venerdì 19 gennaio alle 20:30 in Sala Versari a Meldola, si terrà la presentazione del libro: “La léngva” di Maurizio Benvenuti, con la prefazione di Paolo Rumiz.Il testo narrativo è composto da una serie di racconti in lingua romagnola con traduzione in italiano a fronte e da alcuni saggi riguardo la differenza tra la lingua spontanea e quella istituzionale, più una piccola raccolta di brani in romagnolo scritti dai bambini di una scuola elementare della campagna romagnola.

L’autore, nato a Cesena il 16 Dicembre 1952, all’età di 5 anni è salito su un fico e ne è sceso a 15, così ha imparato a guardare il mondo dalla parte della natura e a descriverlo utilizzando la sua lingua madre con la quale ha composto una serie di racconti autobiografici ambientati nel periodo tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’10 del nuovo secolo.