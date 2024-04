A Meldola in marcia per l'amicizia alla scoperta del monastero e della riserva di Scardavilla

Prezzo non disponibile

Domenica 21 aprile la Comunità cristiana cattolica meldolese, con il patrocinio del Comune di Meldola, promuove la terza edizione della Marcia dell'amicizia.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.45 in piazza Orsini, per partire a piedi alle ore 15.00 verso il Monastero di Scardavilla dove, dalle ore 16.00 in poi, si svolgeranno una visita guidata del Monastero di Scardavilla della Riserva Naturale Orientata Bosco di Scardavilla”, e il Concerto dell'Amicizia con la Runaway Band. A seguire, merenda al sacco e piantumazione della “Quercia dell’Amicizia”.

La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 19.00. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.