A Meldola la rocca si illumina al tramonto con tre concerti: si parte con “Il cinema in musica”

Torna a Meldola, per la terza edizione, Musica in Rocca al tramonto: tre serate organizzate sulla terrazza panoramica del Castello, in collaborazione con il GENM, Gruppo Entomologico Naturalistico Meldolese. Sabato 30 luglio il Gruppo musicale del Conservatorio che si esibirà nel concerto: “Il cinema in musica”. Verranno eseguite musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, George Gershwin, Henry Mancini, Scott Joplin e altri.

Il 6 agosto si svolgerà il concerto dei Sweet Mama Singers Gospel Choir con brani della musica popolare Gospel fino ad arrivare a canzoni di influenza Pop. A chiudere la rassegna sarà la serata del 20 agosto con Isopop Duo: musica Pop nazionale ed internazionale come punto di partenza ed arrivo nei principali generi musicali contemporanei. Alla voce Sara Dall’Olio, al pianoforte Luca Medri.

Tutti i concerti si svolgeranno alle ore 19,00. Prenotazione obbligatoria. In occasione di tutte le serate sarà possibile soffermarsi nell’antico e poetico giardino dei cipressi dove i ragazzi del GENM accoglieranno lo spettatore con uno sfizioso stand gastronomico. Info e prenotazioni al numero 338.7492760 o all’indirizzo eMail simo.zuccherelli@gmail.com. Ingresso gratuito.