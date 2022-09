A Meldola si celebra la festa del rione San Rocco - Praticello

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 11 settembre a partire dalle ore 15.00 si svolgerà a Meldola la Festa rionale San Rocco Praticello. Ad allietare il pomeriggio l'allegria dei volontari di Nonno Banter 57 con tanti giochi in legno, gonfiabili per i più piccoli e stand gastronomici.

Alle ore 18.30 è in programma lo spettacolo di bolle giganti a cura di Katia Conti di Sogno di Fata che per l'occasione alle ore 16.00 inaugura il nuovo locale di via Cavour. Anche il Salone di Parrucchiera Zahira del Rione festeggia il cambio gestione. La festa proseguirà nel corso della serata con il concerto alle ore 20.00 di Arancia Meccanica Rock Band.

"Un grande ringraziamento a tutte le attività del Rione San Rocco Praticello, a Proloco Città di Meldola ed a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questa bellissima festa", afferma il sindaco Roberto Cavallucci.