A Meldola torna "Di corsa per l'ambiente", l'evento ispirato al "plogging"

Sta per approdare a Meldola l’iniziativa itinerante di Alea Ambiente per sensibilizzare in maniera attiva i cittadini alla cura del territorio: sabato prossimo, 7 ottobre è in programma infatti “Di corsa per l’ambiente”, l’evento ideato ed organizzato dalla società inhouse providing di gestione dei rifiuti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le locali associazioni di volontariato, e che si unisce all’evento “Puliamo il Mondo” di Legambiente.

Ispirata al plogging, la disciplina sportiva di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging o si cammina liberamente, la manifestazione ha fatto il suo esordio quasi un anno fa, per consentire ai cittadini di trascorrere un momento all’aria aperta, facendo qualcosa di concreto per la propria città o il proprio territorio. A Meldola la maratona ecologica prenderà il via alle ore 9,30 presso l’Arena Hesperia (adiacente al Comune), dove verranno distribuiti i kit composti da sacchetti per la raccolta differenziata, pinze e guanti, per un intervento in piena sicurezza. Da qui ci si muoverà in gruppi coordinati per andare a caccia di rifiuti e restituire alle località coinvolte tutta la loro bellezza. A fine mattinata (ore 12 circa) i partecipanti si ritroveranno nuovamente al punto di partenza con il loro “bottino” di rifiuti e potranno godere di un momento di ristoro.

All’iniziativa possono iscriversi, gratuitamente, adulti e bambini, in gruppo o singolarmente, contattando la segreteria organizzativa al tel. 333.4054231 o tramite email a dicorsaperlambiente@gmail.com, in entrambi i casi entro venerdì 6 ottobre.

“Questa iniziativa – afferma Simona Buda, presidente Alea Ambiente – ormai si è affermata come un momento di ritrovo e condivisione, per fare tutti insieme qualcosa per le nostre città. Siamo contenti di proseguire su questa linea, coinvolgendo tutto il bacino interessato dai nostri servizi”. “Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato ed ai cittadini che anche quest’anno prenderanno parte a questa iniziativa di cura della nostra bellissima città, affiancando i ragazzi della scuola media ‘Dante Alighieri’ in una giornata di educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e degli spazi pubblici, beni comuni di ognuno di noi”, afferma Filippo Santolini, assessore all’Ambiente del Comune di Meldola.