A Meldola torna la musica in rocca al tramonto: si parte con l' Ensemble “Viva Bach!"

Torna l’attesissimo appuntamento nella suggestiva Rocca meldolese che - per l’unicità della location e la magica atmosfera - ogni anno fa il sold out in pochi giorni. Queste le tre serate, con inizio alle 19 circa: sabato 29 luglio Ensemble “Viva Bach!”, concertatore Paolo Chiavacci.

L’ Ensemble, guidato da Paolo Chiavacci, è composto dai migliori studenti diplomandi ed ex allievi del Conservatorio Maderna. Assieme alle celeberrime “Stagioni” di Vivaldi, verrà eseguito un capolavoro della letteratura strumentale di Bach, quale il Concerto in re minore, per due violini e archi.

Sabato 5 Agosto, "Caffè concerto Strauss". Concerto al tramonto in una notte di mezza estate, dal Classico al ‘quasi leggero’, con Cristian Pintilie al violino ed Edilio Nicolucci alla tastiera. Sabato 19 agosto, baritono Andrea Jin Chen, soprano Eleonora Benetti, pianoforte Francesco Triossi. Questo Trio lirico di ex studenti del conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena - che stanno intraprendendo la carriera professionale del Musicista - eseguirà brani dal repertorio operistico italiano da Mozart a Rossini, Bellini, Donizetti, e tanto altro.

Le tre serate sono ideate ed organizzate dal presidente dell’Associazione GENM, Luciano Ravaglioli e dall’amministrazione meldolese. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 338 7492760 oppure a simo.zuccherelli@gmail.com fino ad esaurimento dei 99 posti disponibili. Possibilità di fermarsi per un piccolo aperitivo presso il giardino dei cipressi.