A Meldola una serata per ricordare Sergio Giammarchi, protagonista della Resistenza

Venerdì 24 maggio alle ore 20:45, in sala Nella Versari, piazza Orsini a Meldola, l’Associazione Parolefatteamano Aps in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale “Torricelli”, organizza l’evento “Dedicato a Sergio Giammarchi: l’uomo, l'autobiografo”.

Sergio Giammarchi è conosciuto per essere stato partigiano nel Battaglione Corbari e protagonista della Resistenza al nazifascismo. La serata intende far conoscere l'uomo che è stato, quello che ha scoperto l'amore per la scrittura e ci si è dedicato con passione, sebbene avesse frequentato solo la scuola elementare. L'uomo che dagli 85 anni in poi, frequentando i laboratori di scrittura autobiografica di Parolefatteamano, ha lasciato pagine dolcissime e commoventi. Interverranno Ermes Fuzzi e Astrid Valeck di Parolefatteamano, accompagnati dalle musiche di Nicole Fabbri alla fisarmonica.

INGRESSO LIBERO - PER INFORMAZIONI 0543 495143