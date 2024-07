A Modigliana arriva Terra Mossa. "La città delle donne"

Modigliana ospiterà la seconda edizione di Terra Mossa, in programma dal 19 al 21 luglio. "La Città delle Donne" è il sottotitolo dell'edizione 2024, e mettere subito in chiaro il tema scelto – il programma, infatti, quest’anno è declinato tutto al femminile. Nada, Cristina Donà e Mara Redeghieri, già Ustmamò, sono i nomi di punta, in programma per sabato 20; ma non mancano le nuove interpreti della scena italiana, come Maria Antonietta, Emma Nolde, Arianna Pasini e Marta Del Grandi, che si esibiranno venerdì 19. E insieme a loro molte altre artiste di area folk (Fede 'N' Marlen, Noemi Valzano) e jazz (Sara Jane Ghiotti e Silvia Valtieri, The Last Coat of Pink).

A rappresentare il teatro ci sarà poi Elena Bucci; come ponte fra le arti la cantante e performer Francesca Amati (gia' Comaneci) e un talk della fotografa Silvia Camporesi, che ha curato una ricerca fotografica nella Romagna devastata dal maltempo. E tutto intorno mostre, presentazioni di libri, open-studio, live drawing, sonorizzazioni e molto altro. Giovedì 18 sarà proiettato in anteprima il documentario "Golpe de agua", della regista italo-portoricana Carla Cavina, che parla di alluvioni e fenomeni naturali estremi, confrontando l'esperienza romagnola con quella portoricana.

A Modigliana saranno allestiti in totale tre palchi, di cui due nel cuore della città-vecchia, più tanti altri piccoli spot disseminati nel percorso. Nella serata di venerdì il festival inizierà alle h19.00, mentre sabato alle 13; saranno anche presenti stand gastronomici curati da ProLoco Modigliana. L'ingresso è a offerta-libera, e gli incassi andranno tutti nel fondo ProLoco “Terra Mossa”, al fine di mantenere vitale l'offerta culturale di Modigliana.

Terra Mossa è organizzato da Pro Loco Modigliana e Big Ben Aps, con il coordinamento artistico di Crinale Lab, ed è reso possibile grazie al contributo di Regione Emilia Romagna, Comune di Modigliana, Fondazione Cassa dei Risparmi Forlì e Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese, nonché grazie al supporto degli artisti e della comunità locale. Il festival è in collaborazione con Libreria Bauci Città, in rete con Romagna in fiore, mentre i partner tecnici sono Bellosguardo Resort e Agriturismo Rio Monte. Info: 3498132021, 339 4935284, 339 7428389, www.crinalelab.com, www.prolocomodigliana.com

