A Modigliana nuovi corsi base per stimolare la creatività

L'artistica Ics Fectori Art organizza nuovi corsi base per stimolare la creatività. Dice il presidente Idilio Galeotti: "Dopo i corsi di della scorsa primavera di manipolazione della creta e fumetto, intendiamo proseguire con altri corsi altrettanto stimolanti, come un breve corso per costruirsi il proprio presepe, anche considerando che ci stiamo avvicinando alle feste Natalizie e un altro corso di disegno e pittura che terremo presso la sede a Modigliana".

Venerdì 21 di ottobre alle ore 20 ci sarà la presentazione dei corsi.

Corso Costruisci il tuo presepe

Breve corso per acquisire i primi elementi per creare il tuo presepe. Introdurrà le cinque lezioni Matteo Cuttano, esperto nella costruzione di presepi napoletani. Partenza sabato 29 ottobre dalle ore 15 alle ore 17

Corso di disegno e pittura

Corso di disegno, pittura, ad acrilico, olio, con tecnica a pennello e spatola. Partenza da fine novembre o febbraio, in base alle prenotazioni

Corso di Pittura sui sassi

Partenza da fine novembre o febbraio, in base alle prenotazioni

Per i corsi di pittura introdurrà le lezioni Antonella Ciccarella Romero, diplomata all’Accademia delle belle arti di Ravenna e Bologna

Per le adesioni contattare: Antonella Ciccarella Romero 328 5968280. Idilio Galeotti cell: 335 5862158 - Giorgio Cavina 338 4871835. Matteo Cuttano 366 4293956

Per i corsi è previsto un minimo di contributo spese di euro 5 a lezione