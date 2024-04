A Modigliana si celebra il Sangiovese con due giorni di festa

Il prestigioso vino rosso romagnolo è protagonista di Sangiovese in festa a Modigliana, sabato 27 e domenica 28 aprile, con tanti appuntamenti per conoscere il Sangiovese e le cantine locali che lo producono. Non mancheranno intrattenimento musicale, occasioni di degustazione e conoscenza della storia del Sangiovese. P

Sabato 27 si inizia alle 19 con la cena in giro, dalla sede della Pro Loco per poi giungere ai punti ristoro dislocati nel centro storico di Modigliana “vecchia”. Alle 20,30 apertura dell’osteria in piazza Don Minzoni con intrattenimento musicale. Domenica 28 vini in degustazione dei produttori locali e limitrofi e menù tipici nei ristoranti, nello stand Pro Loco e i prodotti gastronomici del territorio. Pranzo al mercato coperto dalle ore 12,30. Nella mattinata Gara di vini, categoria Amatoriale, che assegna il “Botaz d’Or” al miglior vino.