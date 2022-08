A Modigliana Theo Teardo presenta "Ellipses dans l'harmonie - Lumi al buio"

Appuntamento con la musica d’autore in Piazza Pretorio, il prossimo martedì 2 agosto, con Ellipses dans l’harmonie – Lumi al buio, il nuovo disco di Teho Teardo – compositore di origini friulane, ma cittadino del mondo, ed autore di colonne sonore per il cinema e la TV – uscito nel marzo del 2020 per Specula Records, e primo evento del miniciclo dedicato alla musica cinematografica.

Il lavoro nasce dalla visita all’archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, che custodisce le prime edizioni di alcuni tra i massimi capolavori della letteratura universale ed, in particolare, dall’esame della prima edizione de L’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, testo cardine dell’illuminismo, che “contiene diverse partiture, che non rappresentano esercizi o composizioni, ma esempi che hanno lo scopo di insegnare a scrivere un contrappunto, una cadenza, oppure come lavorare con l’armonia. In altre parole è una sorta di campionatore di tre secoli fa che finora nessuno ha mai utilizzato”.

Ellipses dans l’harmonie intende rappresentare non solamente un omaggio all’Encyclopédie, ma anche una connessione politica con lo spirito dell’Illuminismo, che ha guidato la genesi dell’opera e che torna attuale, come una necessità di luce, davanti ai nuovi oscurantismi.

Registrato grazie a CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli-Venezia Giulia nel corso di due settimane di residenza all’interno delle sale di Villa Manin, splendida dimora seicentesca incastonata nella campagna tra Udine e Pordenone, il disco contiene dieci tracce che prendono il nome dalle partiture originali contenute nell’opera.