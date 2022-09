A Modigliana un trekking urbano tra note storiche e suggestioni

Un trekking urbano a Modigliana, tra note storiche e suggestioni attorno alle figura di Mazzini, Silvestro Lega Garibaldi e alla Trafila Garibaldina. L'appuntamento è previsto venerdì 16 settembre alle 17:30 in Piazza Pretorio di fronte alla Piancoteca. Ci si incamminerà, viene spiegato, in una "facile passeggiata per le strade di Modigliana, fino a terminare il nostro percorso con una fantastica degustazione dei Vini di Torre 1922 abbinate alle dolcezze del territorio di Modigliantica e della cooperativa Abbraccio Verde. Un vero e proprio aperitivo di dolcezza". La prenotazione obbligatoria entro martedì 13 settembre, a scrivendo a holami68@icloud.com o via Whatsapp a Micaela (Formatrice SlowFood) 366 4444131. Costo della Esperienza: 22 euro da regolare in Loco.