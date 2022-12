A Natale si corre per beneficenza per Avis Forlì: ecco la "Christmas Run"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Christmas Run" a Forlì: domenica 18 dicembre cn partenza alle 9:00 una corsa natalizia all'insegna della solidarietà per Avis Forlì. È così che si passerà la mattina della domenica prima di Natale, avvolti in un’atmosfera di festa, aggregazione, sport e beneficenza in Piazza Saffi

Due i percorsi, uno di 3,5 km per famiglie ed associazioni, uno di 10 km per i maratoneti. Si potranno vincere premi alimentari e all’arrivo gli alpini accoglieranno i partecipanti con una fetta di ciambella.

Iscrizioni in loco