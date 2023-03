A Palazzo Romagnoli arriva la mostra “Anne Frank. una storia attuale”

Giovedì 9 marzo alle ore 17,00 a Palazzo Romagnoli inaugura la mostra documentaria "Anne Frank, una storia attuale", che sarà visitabile fino a martedì 11 aprile negli orari di apertura del Museo civico. L’esposizione, realizzata da Anne Frank House di Amsterdam ed ospitata a Forlì grazie alla collaborazione fra i Musei Civici forlivesi e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena si avvale del sostegno dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia.L’evento rientra fra le attività che l’Istituto Storico conduce nel quadro del programma regionale Concittadini per l’anno scolastico 2022/23 e ha come tema la storia della Shoah raccontata attraverso un’angolazione essenzialmente biografica.

“Il richiamo alla tutela dei diritti umani, efficacemente inserito negli ultimi pannelli ci invita, partendo dalla conoscenza del passato, a prendere parte attiva ai problemi del presente” dichiara Ines Briganti, presidente dell'Istituto Storico. Fotografie, molte delle quali inedite, immagini, citazioni delle pagine del diario di Anne raccontano della condizione di una famiglia ebrea nel periodo nazista. Allo stesso tempo, attraverso significative immagini fotografiche e riproduzioni documentarie, la mostra offre una dettagliata ed accessibile informazione sul contesto storico. “Poter ospitare una mostra come questa, di grande impatto storico ma soprattutto umano, ci riempie di orgoglio” afferma l’Assessore alla cultura Valerio Melandri. “La lotta per i diritti umani è un tema di grande attualità, che alle generazioni contemporanee si ripresenta con sfumature insidiose a volte difficili da interpretare. Questa mostra ci dà la possibilità di coltivare, attraverso la potenza delle immagini, la cultura della memoria e i valori della tolleranza e della dignità umana.”

La mostra, adatta ad un pubblico di ogni età, è particolarmente indicata alla visita di classi di ogni ordine e grado che potranno trovare spunti interessanti grazie al grande numero di immagini e allo stringato, ma esauriente, apparato didascalico, organizzato in modo efficace per una lettura a più livelli di approfondimento. Per le scuole che lo desiderano l'Istituto Storico mette a disposizione una guida, al costo di 2,00 euro a studente, mentre senza guida la visita è gratuita. La visita delle classi va sempre prenotata, anche se non si richiede la guida, tramite email a: istorecofo@gmail.com .

La mostra, inserita all'interno del percorso espositivo di Palazzo Romagnoli può essere visitata a partire dal 10 marzo dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 19,00 e sabato, domenica e festivi dalle 9,30 alle 20.00.

All'inaugurazione in programma giovedì 9 marzo alle ore 17,00 saranno presenti il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, la presidente dell'Istituto Storico Ines Briganti, l'assessore alla Cultura Valerio Melandri e Roberta Gibertoni, di Pro Forma Memoria che ha curato l'allestimento per conto della Anne Frank House di Amsterdam. Parteciperà inoltre Ewout Kieckens, addetto stampa dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia.

Informazioni

Dal lunedì al venerdì ore 9,30-19,00; sabato, domenica e festivi ore 9,30-20.00. Per informazioni: 0543 712627, per prenotazioni: 0543 28999 istorecofo@gmail.com