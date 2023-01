A Palazzo Romagnoli incontro con Andrea Morpurgo su "Ebrei e sinaghoghe: architettura, comunità, identità"

In occasione della Giornata della Memoria, la cooperativa edit91, in collaborazione con il Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura, il CIDI di Forlì e la Fondazione Alfred Lewin, organizza l’incontro: "Ebrei e sinagoghe: architettura, comunità, identità" con Andrea Morpurgo, architetto e storico dell'architettura. Appuntamenti venerdì 20 gennaio alle 17 a Palazzo Romagnoli (via Albicini 12, Forlì).

Andrea Morpurgo, laureato presso l’Università IUAV di Venezia, si è trasferito in Olanda, dove ha conseguito il Master of Excellence in Architecture presso il Berlage Institute di Rotterdam e in seguito il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica presso il Politecnico di Torino. È consigliere e membro della giunta operativa della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia e autore del libro Il cimitero ebraico in Italia (Quodlibet 2014).

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale della scuola (prot. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato nell’elenco delle associazioni qualificate secondo la direttiva 170/2016.



Per informazioni: info@edit91.org 0543 21422 - 347 0976336 / info@alfredlewin.org 0543 36698