A Pasqua una mostra per celebrare “Arte e bellezza”

Nei giorni 8, 9 e 10 aprile si terrà nel Teatro parrocchiale a San Martino in Strada una mostra in cui una ventina di artisti esporranno le loro opere. Prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco che chiede a chi si dedica all’arte di far conoscere la gratuità della bellezza, il parroco don Massimo Masini ha accolto la proposta di Eugenia Danti di raccogliere alcune opere create da persone del territorio allo scopo di valorizzare i talenti nascosti, rivelando la rete di persone che hanno trovato forme significative per valorizzare la bellezza che è nella realtà vissuta ogni giorno. “La Bellezza salverà il mondo”, un modo per far conoscere, rasserenare, dare gioia.

L’inaugurazione sarà sabato 8 aprile alle ore 16.00. La mostra resterà aperta nei seguenti orari: sabato 8 aprile ore 16.00 - 18.30; Domenica 9 e Lunedì 10 aprile ore 10.00 – 12.00 e 16.00 – 18.00

Sono esposte opere degli artisti Carla Briccolani, Oriana Cantarelli, Gigliola Casadei, Mauro Castellucci, Serena Castellucci, Bruno Cicognani, Eugenia Danti, Glauco Fiorini, Leo Fregnani, Marco Galizzi, Meris Giardini, Paolo Graziani, Loriana Locatelli, Valerio Lotti, Mauro Maltoni, Eraldo Mazzoni, Franca Maria Mettica, Pier Claudio Pantieri, Romana Piazza, Katia Tomaselli