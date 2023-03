A Pasquetta palazzo Fantini apre i suoi giardini per la Caccia al tesoro botanico

Come di consuetudine il giardino di Palazzo Fantini riaprirà le sue porte alla stagione primaverile nel giorno di Pasquetta. Un fine settimana davvero ricco di eventi per il piccolo paese di Tredozio che in occasione della Pasqua vedrà tornare La Sagra e Palio dell’Uovo giunta alla 58esima edizione. A Palazzo Fantini si festeggerà l’arrivo della bella stagione con un’iniziativa davvero speciale.

Ritorna infatti l’appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico, evento ideato e promosso dal network Grandi Giardini Italiani, con l’intento di avvicinare i bambini, in modo ludico e gioioso, all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. Una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie per scoprire giocando i segreti della botanica. Per l’occasione, i bambini tra i 6 e i 12 anni, potranno partecipare ad una divertente Caccia al Tesoro Botanico che li porterà a scoprire le specie botaniche del giardino segreto di Palazzo Fantini.

I partecipanti, infatti, con le loro famiglie, riceveranno all’inizio dell’evento, una mappa per scoprire insieme alcune specie botaniche del giardino e, dopo una serie di indovinelli, i bambini riceveranno l’ambito Attestato di Partecipazione alla Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani, giunta oramai alla sua 26° edizione. Grazie a divertenti quesiti botanici, spiega il curatore l’architetto paesaggista Lorenzo Rebediani dello studio RSL, i bambini scopriranno gli elementi che tratteggiano questo prezioso giardino dal carattere introverso, nascosto dietro la facciata del Palazzo, chiuso da mura e dolcemente adagiato sulle colline, proprio nel momento del suo magico risveglio primaverile.

Al termine del gioco verrà rilasciato un attestato di partecipazione assieme a un piccolo premio in cioccolato.

Informazioni

Orario Continuato dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo accesso alle 17:15). 347 9734350, info@palazzofantini.net





BIGLIETTI Adulti: € 10,00. Bambini: € 5,00. 2 Adulti + 1 Bambino: € 25,00. 2 Adulti + 2 Bambini: € 30,00 (terzo bambino incluso nel prezzo). Bambini sotto i 3 anni: gratuito. Non sarà necessaria la prenotazione, ma è possibile acquistare il biglietto sul sito https://www.grandigiardini.it/3436-evento-Tredozio-A-caccia-di-tesori-botanici-a-Palazzo-Fantini