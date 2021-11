"A passo gentile", una conversazione tra arte e psicologia

Venerdì 3 dicembre, alle18.30 in Fondazione Dino Zoli, si terrà una conversazione fra l’artista Loredana Galante, che della gentilezza ha fatto un suo manifesto programmatico, eMaria Serena Mastrangelo, psicoterapeuta e autrice del libro "A passo gentile".

Dopo l’incontro si potrà visitare la mostra “La Rivoluzione Gentile” di Loredana Galante a cura di Nadia Stefanel con l’installazione site-specific “Come acque versate”, realizzata durante la residenza dell’artista a Forlì. All’interno di una grande piscina, sono stati inseriti gli sfridi di lavorazione di Dino Zoli Textile, lunghi e arrotondati come le onde del mare. Acque nelle quali ci si potrà idealmente immergere per cercare i pensieri raccolti attraverso una call to action e trascritti o ricamati sulle strisce di tessuto.



Loredana Galante studia presso il liceo artistico Paul Klee e l’Accademia Ligustica di Genova. Dopo la borsa di studio del centro T.A.M. diretto da Arnaldo Pomodoro, la ricerca continua interagendo con discipline diverse che la spingono a frequentare corsi di danza, teatro e la scuola triennale di counseling. Il suo lavoro va dall’esile ed elegante tratto a matita, fino all’abitare e “galantizzare” gli spazi. Lavora con l’installazione, la performance, la pittura e la forma laboratoriale. Nel corso della sua attività artistica ha esposto in Italia e all’estero, in musei pubblici e gallerie private, a Tokyo, Dubai, Hannover, Strasburgo, Nizza, New York, Teheran, Ouagadougou, Shengzhen. Tra gli altri hanno scritto di lei: Vera Agosti, Luca Beatrice, Germano Beringheli, Achille Bonito Oliva, Giorgio Bonomi, Chiara Canali, Marco Canepa, Luciano Caprile, Viana Conti, Miriam Cristaldi, Chiara Crosti, Fortunato D’ Amico, Alberto Dambruoso, Valerio Dehò, Genni Di Bert, Francesca Di Giorgio, Giacinto Di Pietrantonio, Linda Kaiser, Manuela Gandini, Milly Gandini, Maria Flora Giubilei, Lorella Giudici, Leo Lecci, Angela Madesani, Sergio Mandelli, Emilia Marasco, Franco Ragazzi, Alessandro Riva, Alessandra Redaelli, Elisabetta Rota, Laura Safred, Sandra Solimano, Olivia Spatola, Paola Valenti, Stefano Verri, Chiara Vigliotti.



Maria Serena Mastrangelo (Napoli 1960) vive a Cesena dal 1990, dove svolge l’attività di psicoterapeuta individuale, familiare e di coppia. Nell’agosto 2021 è stata speaker al TEDxCesena, con un talk dal titolo “La coppia e l’arte del trapezio”, reperibile su YouTube.

È didatta e supervisore presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale di Napoli [I.P.R.]

Ha pubblicato diversi contributi scientifici, dedicati in particolare alla psicoterapia sistemico relazionale di coppia e familiare. Nel 2018, edito dalle Edizioni del Faro, ha visto la luce Pensieri Bonsai, un libro di riflessioni psicologiche per un pubblico trasversale.

L’accesso sarà libero previa presentazione del Green Pass.

E’ richiesta la prenotazione: T. +39 0543 755711, info@fondazionedinozoli.com