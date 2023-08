A Pianetto si festaggia la tradizione con la Festa dei Fichi

Torna la tradizionale festa della Madonna dei Miracoli o Festa dei fichi a Pianetto di Galeata, un tempo una delle ricorrenze più caratteristiche della vallata del Bidente che si tiene l'otto di settembre di ogni anno. Da sabato 2 a venerdì 8 una serie di appuntamenti tra i quali, dal 2 al 10 settembre, nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, una mostra fotografica di Giulio Sagradini dedicata all'antico borgo. Il fotografo forlivese esporrà immagini scattate quasi tutte nel 2016.

Attraverso le fotografie Sagradini mette in risalto le caratteristiche architettoniche del luogo e dell'antico luogo di culto, nonché quanto succede durante quella giornata nella piccola e ospitale Pianetto, perché la venerazione dell’immagine continua ancora oggi con una festa che culmina nella processione che attraversa il borgo. La chiesa di Santa Maria dei Miracoli fu eretta nel 1497 per volere della cittadinanza dopo che, all'inizio dello stesso anno, un’immagine raffigurante la Madonna conservata in una casa privata fu vista piangere e versare “gocce dense e bianche simili al latte dalla mammella che allattava il bambino”. L'edificio dove avvenne il miracolo fu acquistato dalla podesteria di Galeata e al suo posto fu eretto il tempio che ancora oggi desta grande interesse dal punto di vista architettonico e artistico, nonché religioso, come documenta la mostra di Giulio Sagradini. L'esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura della chiesa. Ingresso libero.

Sabato 2 alle 21 si terrà il concerto di ‘Intercity Gospel Train Orchestra, organizzato dal Comune. Domenica 3 alle 14 torneo di carte Pokemon e alle 18 apericena in piazzetta con stand gastronomico (per prenotazioni 333 8215237), alle 21 musica con gli Artchok3band che eseguiranno brani classici del pop-rock in chiave acustica. Lunedì 4 settembre, dalle 20:30, arriva il mercatino Ri-vestiti e Creativi, alle 21 Pianetto ‘Memories Night’ con foto e filmati. Martedì 5 alle 20 triduo di preghiera ( anche mercoledì e giovedì) e alle 21 gara di briscola. Mercoledì 6 alle 21 Tombola dei frati; giovedì 7 alle 19,30 Sushi in collaborazione con Sushi River e alle 21 karaoke in piazzetta. Venerdì 8 messa alle 11, alle 15 i giochi tradizionali paesani, alle 20 processione con la venerata immagine e alle 21 concerto corpo bandistico Albertini.