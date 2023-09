A Pieveacquedotto la Festa di Santa Maria Nascente: commedia dialettale, incontro col vescovo e musica anni '60-90

La parrocchia di Santa Maria in Acquedotto celebra la festa di Santa Maria Nascente. Il programma della festività in quel di via Ca' Mingozzi 9 si apre giovedì 7 settembre con la commedia dialettale "Ereditè maldetta" de "La Cumpagni dla Parocchia". A cura di Pier Paolo Gabrielli, lo spettacolo è in tre atti. Venerdì 8 settembre appuntamento col vescovo Livio Corazza, che incontrerà i giovani della Giornata Mondiale della Gioventù e gli animatori di Estate ragazzi della Diocesi. Fino alle 22 sarà attivo lo stand gastronomico. Sabato 9 alle 18 si terrà la processione con l'immagine della Madonna del Rossellino e la recita del rosario. Alle 20.30 spettacolo musicale con la "Work in Progress band" e le atmosfere anni 60, 70, 80 e 90. Domenica 10 alle 11 ci sarà la messa solenne al termine della quale seguirà l'aperitivo offerto dalla parrocchia.