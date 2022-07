A Pieveacquedotto parte la rassegna "Estate in musica" col concerto dei Bevano Est

Giovedì 7 luglio, alle ore 21.30, nell'area esterna della Pieve di Pieveacquedotto, via Ca'Mingozzi 9, Forlì, avrà inizio il ciclo di concerti "Estate in musica", promosso dall'Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi. Gli appuntamenti saranno a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. Nella prima serata si esibiranno i componenti del gruppo musicale Bevano Est, che da molti anni propongono musica con l'anima e il corpo, la dolcezza e la rabbia, con la gioia e la malinconia.

Bevano Est è un progetto musicale che pulsa dal 1991 e attraverso l’uso di strumenti acustici e della tradizione, propone un miscuglio di sonorità, ritmi e melodie, catalizzate dal semplice desiderio di comunicare in modo originale e riconoscibile che traversa le consuetudini. Non c’è in loro necessità di un’appartenenza stilistica ma l’orgoglio di affermare un’individualità consapevole, curiosa ed accogliente.

Il gruppo prende il nome dal Bevano, uno dei pochi fiumi che nasce ai piedi delle colline romagnole, accoglie a sè le acque di tanti fossi e torrenti e arriva al mare sfociando in una zona costiera ancora incontaminata, e anche da Bevano Est, un’area di servizio sull’autostrada, che rappresenta l’idea del “non luogo”, un posto quasi fuori dalla realtà, dove s’incontrano e si sfiorano materiali umani di ogni genere.

Il concerto successivo sarà in programma giovedì 14 luglio e sarà la volta del Trio Iftode che proporrà una serie di brani di musica tradizionale romagnola e internazionale. Nell'occasione Teddi, Radu e Vlad Iftode eseguiranno anche una nutrita selezione di composizioni del musicista forlivese Carlo Barbieri (1880-1970). Gabriele Zelli condurrà la serata e proporrà racconti scherzosi sulla Romagna e i romagnoli.

Gli ultimi due appuntamenti si terranno il 21 e il 28 luglio quando sul palco saliranno rispettivamente Stefal Damiani, sosia ufficiale di Renato Zero, e Moreno Lombardi con il gruppo Arancia Meccanica, per una serata di musica pop e rock. Prima di ogni concerto, escluso giovedì 21 luglio, alle ore 20.30, Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita guidata alla Pieve di Santa Maria in Acquedotto, mentre Gabriele Zelli presenterà la pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", quarta parte, che sarà consegnata in omaggio ai partecipanti. Per informazioni: Claudio Guidi 3386462755, oppure sulla pagina Facebook dell'Associazione Culturale Antica Pieve.