A Pieveacquedotto torna in scena la Cumpagnì dla Zercia con Zibaldon rumâgnol

Lunedì 26 luglio, alle ore 21.15, nell'area verde della Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mengozzi 9, la Cumpagnì dla Zercia metterà in scena lo spettacolo comico "Zibaldon rumâgnol", ampiamente rinnovato nei contenuti, con la regia di Giorgio Barlotti. Si tratta di una rappresentazione divertente in cui vengono proposte situazioni variegate e singolari con il taglio della farsa e con la volontà di evidenziare le radici popolari romagnole, sfruttando la straordinaria forza comunicativa che il dialetto è capace di esercitare.

Saliranno sul palco le attrici Loretta Fiumana, Cinzia Mengozzi, Susanna Fabbri, Rita Dall'Amore, Federica Villa, Eleonora Rosetti e gli attori Francesco Nardi, Giuseppe Brunelli, Loris Tassani, Giorgio Fantini, Doriano Bartolotti, Dario Favati, Arde Benzi, Luigi Cangini. L'appuntamento è inserito nella rassegna di spettacoli promossa dall'Associazione culturale Antica Pieve di cui è presidente Claudio Guidi.

Alle ore 20.30 Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita guidata all'antica pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della guida storico-artistica "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli. Ingresso libero. Non occorre prenotare. Saranno rispettate le norme anti Covid. Per informazioni Claudio Guidi: 3386462755.

