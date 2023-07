A Polenta aperitivo culturale alla scoperta dei luoghi "segreti" della Romagna con Paolo Cortesi

Nella canonica di una chiesa sono conservate più di quattromila lettere d’amore di un adultero all’amante; come sono finite lì? Una villa di campagna ha una bella camera da letto perfettamente ammobiliata in cui nessuno dorme da 116 anni; perché? Una piccola città arroccata su uno sperone di roccia, nel X secolo, fu per due anni capitale del regno d’Italia: come è stato possibile?

Le risposte a queste - e a tante altre domande - si trovano nella "Guida curiosa ai luoghi insoliti della Romagna", che l'autore Paolo Cortesi presenterà a Polenta, nella suggestiva cornice della pieve di San Donato, giovedì 27 luglio a partire dalle ore 18,00. L'incontro, che chiude la rassegna estiva degli "Aperitivi culturali" dell'Accademia dei Benigni, si concluderà con un brindisi offerto a tutti i partecipanti dagli "Amici di Polenta"