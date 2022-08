A Polenta una giornata dantesca in compagnia di Alfredo Cottignoli

Appuntamento da non perdere quello di domenica 18 settembre a Polenta di Dante: nella suggestiva cornice della pieve di San Donato, a partire dalle ore 16:30, si terrà infatti la XIV giornata dantesca organizzata dall'Accademia dei Benigni di Bertinoro, dal Comitato di Forlì-Cesena della Società Dante Alighieri e dall'Associazione Amici di Polenta. Ospite di questa edizione sarà il professor Alfredo Cottignoli, già ordinario di Letteratura Italiana e di Filologia e Critica Dantesca presso l'Università di Bologna, che per l'occasione terrà una conversazione dal titolo "Pedagogia dantesca: Dante maestro e allievo". Al termine dell'incontro, il cui ingresso è libero, verrà offerta a tutti i presenti una piccola merenda agreste presso le ex scuole elementari.



Allievo di Raffaele Spongano, Fiorenzo Forti ed Emilio Pasquini, Alfredo Cottignoli ha insegnato, come professore associato e poi come ordinario, nelle Facoltà di Lettere e di Conservazione dei Beni Culturali di Bologna e Ravenna. Filologo e storico della critica, i suoi interessi di ricerca vanno dalla letteratura antica a quella moderna (con Dante, i suoi auctores sono Muratori, Manzoni, Carducci e Tenca).



Quanto all'ambito dantesco, ha tenuto più volte lecturae Dantis (a Firenze, Bologna e Ravenna): in particolare, con l'antropologo Giorgio Gruppioni, ha ideato a Ravenna, nel 2006, un Convegno internazionale di studi su Dante e la fabbrica della Commedia (Longo, 2008), e col Gruppioni ha quindi pubblicato un volume su Fabio Frassetto e l'enigma del volto di Dante. Un antropologo fra arte e scienza (Longo, 2012). Nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dopo aver edito il volume Fratelli d'Italia. Tra le fonti letterarie del canone risorgimentale (Franco Angeli, 2011), ha curato il vol. 40 delle Letture classensi, dedicato a Dante nel Risorgimento italiano (Longo, 2012); risale quindi al 2013 un'altra sua lettura classense, Echi del Boccaccio biografo ed esegeta di Dante in Benvenuto da Imola (Letture classensi, vol. 42, Longo, 2014), al 2014 una sua relazione (Dantismo e unità nazionale: l'evoluzione di un mito risorgimentale) a un Convegno ravennate su Dantismo e Irredentismo ("I Quaderni del Cardello", 21, 2015), al 2015 un'ultima sua lettura di Purg. XIV, nell'ambito della Lectura Dantis Bononiensis.



Condirettore della rivista filologica "Studi e Problemi di Critica Testuale", già fondata e diretta da Raffaele Spongano, dal 2012 ha diretto, con il compianto Emilio Pasquini, anche il ravennate "Bollettino dantesco. Per il settimo Centenario" (Giorgio Pozzi Editore), ideato in vista del Centenario dantesco del 2021.