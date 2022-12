A Predappio la mostra fotografica di Elena Fiore dal titolo “Resilienza: donne che fanno la differenza”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

dalle ore 14.30 alle 17.30 nei giorni di: giovedì 8 dicembre, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 dicembre, venerdì 6 gennaio. Domenica 11 e 18 dicembre la mostra sarà visitabile anche in mattinata dalle ore 9.30 alle 12.30

Quando Dal 08/12/2022 al 06/01/2023 dalle ore 14.30 alle 17.30 nei giorni di: giovedì 8 dicembre, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 dicembre, venerdì 6 gennaio. Domenica 11 e 18 dicembre la mostra sarà visitabile anche in mattinata dalle ore 9.30 alle 12.30

Sarà inaugurata giovedì 8 dicembre alle ore 16, all’oratorio Santa Rosa di Predappio la mostra fotografica di Elena Fiore dal titolo “Resilienza: donne che fanno la differenza” organizzata dall’associazione Santa Rosa. L’autrice immortala i volti delle donne che ha incontrato nei suoi viaggi e che raccontano la capacità di resilienza di figure femminili ritratte nel loro quotidiano. Non si tratta di ritratti costruiti, ma di volti genuini nei quali si legge la forza per andare avanti.

La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2023. Aperture: dalle ore 14.30 alle 17.30 nei giorni di: giovedì 8 dicembre, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 dicembre, venerdì 6 gennaio. Domenica 11 e 18 dicembre la mostra sarà visitabile anche in mattinata dalle ore 9.30 alle 12.30

L’autrice

Elena Fiore, già comandante della Polizia Locale, da sempre interessata di fotografia, si applica a quest’arte con passione e assiduità da quando è in pensione. Predilige la fotografia naturalistica e i reportages di viaggio. Particolarmente intensi i volti delle donne che ha incontrato nei suoi viaggi, le loro espressioni raccontano la capacità di resilienza di queste figure femminili ritratte nel loro quotidiano. Non sono ritratti costruiti ma volti genuini nei quali si legge la forza per andare avanti. Con le sue fotografie ha partecipato a numerose mostre collettive dell’Hobbyfoto club Ravenna negli anni 2018- 2022 e del FotoClub Ferrara BFI-APS nell’anno 2022. Ha esposto le sue opere nella mostra “Resilienza: donne che fanno la differenza”, allestita a Ravenna a Palazzo Rasponi nel marzo 2022, un progetto fotografico ideato con l’egida di Linea Rosa. Con le sue foto ha vinto numerosi premi.