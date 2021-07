A Predappio serate d'estata tra marafone e centro giovani

Continua il calendario degli eventi estivi programmati dal Comune di Predappio. Per martedì 13 luglio è prevista una serata per omaggiare Dante. La compagnia "Teatro delle Forchette" si esibirà in uno spettacolo di prosa dal titolo “Puro e disposto a salire a le stelle” in memoria del Sommo Poeta di cui quest’anno ricorre il 700esimo anniversario della morte. Appuntamento alle ore 21.

Mercoledì 14 luglio è la volta di una serata con il “gioco nazionale della Romagna”: torneo di marafone in piazza Garibaldi organizzata dall’Associazione Albero Rosso. Giovedì 15 luglio appuntamento letterario presso il Centro giovani Elianto."