A Premilcuore lo spettacolo conclusivo del corso di improvvisazione teatrale "Whatever it takes"

Domenica 9 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Ricci a Premilcuore, gli insegnanti dell'Associazione culturale Open Improv di Faenza si esibiranno in una serie di divertenti sketch improvvisati all'interno dell'evento conclusivo del weekend di stage che si terrà da venerdì 7 a domenica 9 luglio presso il comune dell'alta valle del Rabbi.

Il corso di improvvisazione teatrale "Whatever it takes" a cura di Graziano Garavini, improvvisatore ed insegnante, nasce allo scopo di unire formazione e scoperta del territorio e consisterà in 5 ore di formazione giornaliera seguite da passeggiate, escursioni al fiume e cene conviviali. I temi affrontati riguarderanno lo spazio scenico, il benessere dei compagni e la connessione con se stessi.