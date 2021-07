A Premilcuore Maurizio Boscherini presenta il suo libro “Racconti umoristici”: storie scritte per gli ospiti di una casa di riposo

Venerdì 23 luglio 2021, alle ore 21.00, in Piazza dei Caduti a Premilcuore, è in programma la presentazione del libro “Racconti umoristici” di Maurizio Boscherini, pubblicato nel 2021 presso la casa editrice il Seme Bianco.

L'evento è organizzato dal Comune di Premilcuore in collaborazione con la Pro loco, all’interno della rassegna “Un’estate da leggere”.

La raccolta è nata nel giro di alcuni anni: ogni mese l'autore, dovendosi recare, assieme a un gruppo di volontariato, a fare letture in una Casa di Riposo, ha scrittio di volta in volta alcuni racconti brevi adatti agli anziani ospiti. Le storie, collocate fra gli anni '50 e '60 in un ambiente ancora rurale e legato a riti arcaici, si contrappongono a quanto sta succedendo oggi, palesando un ribaltamento di valori da cui scaturisce l'umorismo. Nel periodo del Covid, l'autore ha rivisitato i racconti uno per uno per renderli fruibili da parte di un pubblico più vasto, riducendo il dialetto romagnolo e arricchendo il testo.

L’autore santasofiese Maurizio Boscherini, scrittore e pittore, ha svolto per lunghi anni il mestiere di insegnante nella scuola primaria. Fra i libri pubblicati, si segnalano quelli più recenti: “Incompatibilità” del 2019, “Il ritorno di Gian Burrasca” del 2017 e “Vi racconto «Cuore»” del 2007.

Per info:

Ufficio Cultura 0543-975428-29

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...