A Premilcuore nuova sede per l'Archivio fotografico e concerto d'opera

Sabato 29 luglio, a Premilcuore, verrà inaugurata la sede dell'Archivio fotografico in Via Roma, edificio recentemente riqualificato al fine di raccogliere e conservare la documentazione storico-fotografica recuperata da fondi e archivi pubblici e privati ed in particolare le testimionianze inerenti la vita rurale nell'Appennino Tosco-romagnolo nel Novecento. L'inaugurazione avrà inizio alle 18.00 con l'intervento del Sindaco Ursula Valmori, al quale seguiranno la presentazione della mostra fotografica dal titolo "La campagna e il borgo: le trasformazioni del paesaggio " ed un aperitivo per tutti i partecipanti.

Nella stessa giornata, alle 21.00, in Piazza dei Caduti, è in programma un concerto nell'ambito del progetto "Appennino in Musica" e del Seminario di Alta Formazione in Canto Lirico "Opera in Holidays". Il seminario, ospitato dal 26 luglio al 2 agosto 2023 a Premilcuore, è diretto dal soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi e vede la partecipazione della pianista finlanede Liisa Pimia.

Per info: 0543-975428-29