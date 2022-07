A Premilcuore si ricordano Valerio Varoli e il sindaco Ferrante Nannini

Domenica 31 luglio, alle ore 18.30, in Piazza Ricci a Premilcuore, è stato organizzato un evento dedicato a Valerio Varoli, valente studioso di storia locale, assessore del Comune di Forlì negli anni Settanta ed in seguito assessore alla cultura a Premilcuore, scomparso nel 2021.

Il programma prevede un saluto del Sindaco Ursula Valmori, una conferenza del giornalista e studioso di storia contemporanea Oscar Bandini dal titolo “Le amministrazioni socialiste negli anni Venti" e la presentazione del libro di Varoli, pubblicato nel 2017, “Alba ed eclissi di una Amministrazione comunale socialista"

Il volume è incentrato sul mandato del sindaco di Premilcuore Ferrante Nannini, in carica dall'ottobre del 1920 al luglio del 1921.

Pur nella brevità dell’esperienza, l’attività dell’Amministrazione Nannini è tutta volta alla crescita della comunità di Premilcuore sia dal punto di vista del riordino amministrativo sia per l'impulso dato alla nascita di nuove istituzioni e alla realizzazione di opere pubbliche: il progetto di un asilo infantile, la nascita dell'ospedale, la sistemazione dell'acquedotto, il miglioramento della rete stradale.

Il lavoro di ricerca di Varoli si contraddistingue per l’attenta analisi dei documenti storici, conservati in prevalenza presso l'archivio del Comune di Premilcuore.

Per info: Ufficio Cultura 0543-975428-29