A Premilcuore si va alla scoperta degli animali del Parco Nazionale

Il Polo unico famiglie e giovani dell'ASP San Vincenzo de' Paoli ha ideato, insieme all’associazione Liberi e Selvaggi e ad Atlantide – Centro Visite del Parco una serie di attività estive a Premilcuore. Gli appuntamenti saranno tutti gratuiti, sono pensati per famiglie e bambini e si svolgeranno presso il giardinetto antistante il Centro Visite, in via Roma 34.

Venerdì 21 luglio, sempre dalle 9.30 alle 11,30, ospiti del Centro Visite del Parco per una mattina alla scoperta degli animali del Parco nazionale: insieme ad Atlantide, i piccoli (età consigliata 6-11 anni) potranno anche osservare le tracce degli animali, imparare a riconoscerle e vedere le differenze.

Per ogni attività è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio whatsapp al numero 335 8726933. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con il Comune di Premilcuore.